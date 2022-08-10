Edirne'de şiddetli yağmur tatilcilere zor anlar yaşattı
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batı kesimlerinde, Edirne ve çevre illerde şiddetli yağmur etkili oldu. Denize girmek için sahile inen vatandaşlar, yağmurun altında mahsur kaldı.
- 10.08.2022 - 18:09
- Güncelleme : 10.08.2022 - 18:58
Tatil haklarını Edirne'den yana kullanan turistler, sabah saatlerinde plaja akın etti.
Öte yandan meteoroloji tarafından bölgede şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.
Yağmura hazırlıksız yakalandılar
Uyarıya aldırış etmeyen vatandaşlar, öğle saatlerinde şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandı.
Panik yapan tatilciler, plajda saklanacak yer aradı. Rüzgar turistik tesislerin hasır tente, şemsiye ve şezlongları da yerinden söktü.
Maddi hasar oluştu
Yer yer kum fırtınasına da dönüşen yağmur, işletmecilere de zor anlar yaşattı.
DHA'nın aktarımına göre; birçok işletmede maddi hasar oluştuğu belirlendi.
Edirne'de şiddetli yağmur tatilcilere zor anlar yaşattı VİDEO