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Edirne'de şiddetli yağmur tatilcilere zor anlar yaşattı

Edirne'de şiddetli yağmur tatilcilere zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batı kesimlerinde, Edirne ve çevre illerde şiddetli yağmur etkili oldu. Denize girmek için sahile inen vatandaşlar, yağmurun altında mahsur kaldı.