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    Edirne'yi sağanak ve dolu vurdu

    Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış, sürücüleri tedirgin etti.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 17:53
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    Edirne'yi sağanak ve dolu vurdu

    Edirne'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

    Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

    Yağmura yakalananlar saçakların altına sığınırken, göle dönen yollarda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    SÜRÜCÜLER TEDİRGİN OLDU

    Yağmurun şiddetini artırıp bazı bölgelerde dolu ile birlikte yağması ise özellikle üreticiler arasında tedirginlik yarattı.

    Meteoroloji yetkilileri yağmurun gece de etkili olacağını söyledi.

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