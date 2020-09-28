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    Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın 109 kilometre açığında gerçekleşti.
    • AA
    • 28.09.2020 - 07:35
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    Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem

    AFAD, saat 07.12 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

    KANDİLLİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI

    Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

    Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem #1

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