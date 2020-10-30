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    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi

    Elazığ’da kaçak içki ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 1 su deposu ve 54 bidonda 1 ton 50 litre şarap ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 10:04
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    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kaçak içki ile ilgili çalışma yaptı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmada bir köyde 2 şahsın adresi tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler C.G. ve H.Ş.’nin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

    MAYALANMIŞ ŞARAP

    Operasyonda her iki adreste yapılan aramada toplam 1 su deposu ile 54 adet bidonda mayalanmış 1 ton 50 kilogram şarap ele geçirildi.

    Kaçak içki ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı, şarapların ise analiz için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi #1

    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi #2

    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi #3

    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi #4

    Elazığ’da 1 tondan fazla kaçak şarap ele geçirildi #5

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