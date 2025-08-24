Elazığ'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Elazığ'da korkunç kaza..
Elazığ-Diyarbakır karayolu Gezin köyü mevkiinde meydana gelen olayda, M.T.K. idaresindeki 23 ABB 284 plakalı Fiat Tofaş marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.