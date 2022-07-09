Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu.

İmam gelmeyince bayram namazı kılamadılar

Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı.

Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.

İHA'nın haberine göre, imamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

Elazığ'da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı VİDEO