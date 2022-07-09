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    Elazığ'da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı

    Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.
    • 09.07.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 00:39
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    Elazığ'da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı

    Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu.

    İmam gelmeyince bayram namazı kılamadılar

    Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı.

    Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.

    İHA'nın haberine göre, imamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

    Elazığ'da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı VİDEO

    Elazığ da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı #1

    Elazığ da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı #2


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    Elazığ'da imam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadı

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