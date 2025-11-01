Elazığ’da kamyonetin çarptığı sürüde 30 küçükbaş hayvan telef oldu

- Elazığ’da bir kamyonet, Karakoçan ilçesi Akpınar köyü yolunda bir sürüye çarptı.
- Kazada 30 küçükbaş hayvan telef oldu ve araçta hasar meydana geldi.
- Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Elazığ’da Karakoçan ilçesi Akpınar köyü yolunda, M.B. idaresindeki 61 AIJ 351 plakalı kamyonet yoldan karşıya geçen sürüye çarptı.
30 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
Kazada, 30 küçükbaş hayvan telef olurken araçta hasar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.