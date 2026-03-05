Kocaeli'de ahşap evde çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde Cahit T.'nin yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 71 yaşındaki Cahit T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.