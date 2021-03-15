Muğla ve Adana'da emekli noteri 2 kez dolandıran 5 şüpheli, aynı kişiyi üçüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Süleyman T.’yi 20 Ocak’ta cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, “Bankalar, FETÖ ile iş birliği yapıp, hesaplardaki paralarla örgüte finansman sağlıyor. Bankalardaki paranızı çekin, göndereceğimiz sivil ekiplere teslim edin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra paranızı geri vereceğiz.” dedi.

DOLARA ÇEVİRİP VERDİ

Bunun üzerine Süleyman T., 28 Ocak’ta yanına gelen kişilere iki ayrı banka hesabından çektiği paraları zanlıların isteği üzerine dolara çevirip toplam 180 bin dolar olarak verdi.

Ardından Süleyman T., boşandığı eşi hastalanınca tedavisi için Adana’ya geldi.

250 CUMHURİYET ALTINI DA VERDİ

Süleyman T., burada da 26 Şubat’ta yanına gelen başka bir kişiye 701 bin TL değerinde 250 Cumhuriyet altınını teslim etti.

Daha sonra kendisini yeniden telefonla arayan kişi, Süleyman T.’nin banka hesabında kalan 1 milyon lirayı daha vermesini istedi.

"DOLANDIRILMIŞSIN, POLİSE GİT"

Süleyman T., daha sonra şüpheliyi birkaç kez aradı ancak ulaşamadı. Süleyman T.'nin durumu anlattığı çocukları ve yeğeni, “Sen dolandırılmışsın. Polise git” dedi. Dolandırıldığını anlayan Süleyman T., 28 Şubat’ta polise giderek şikayetçi oldu.

Emekli noteri 2 milyon lira dolandırdılar VİDEO

PARALARIN VERİLDİĞİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Süleyman T.’den alınan paraların, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Kuş’a verildiğini tespit etti.

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Polisin yaptığı çalışma sırasında Süleyman T.’yi yeniden arayan şüpheliler, kalan 1 milyon TL’yi istedi. Süleyman T., polisle birlikte iş birliği yapıp, parayı 162 bin euro olarak vereceğini söyledi. Bunun üzerine şüphelilerle buluşmak için anlaşan Süleyman T., merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir ara sokağa gitti.

PARAYI VERDİ, POLİS TAKİP ETTİ

Süleyman T., burada buluştuğu 2 kişiye bir çantanın içerisinde sahte 162 bin euroluk banknotları teslim etti. Süleyman T., bölgeden ayrılırken, polis ise müdahale etmediği şüphelileri takibe aldı.

ŞANLIURFA'YA KADAR TAKİP SÜRDÜ

Şüpheliler, Süleyman T.’den aldığı paralarla birlikte otomobille Şanlurfa’ya doğru yola çıktı. Polis, takip ettiği şüphelilerin aracını Şanlıurfa’ya girdiği sırada durdurdu. Araçtaki şüpheliler İlhan Dağ (36) ile yanındaki Hüseyin Dağ (33) gözaltına alındı.

Öte yandan polis, Süleyman T.’nin paralarının toplandığı şüpheli Mehmet Kuş’u da yakaladı. Süleyman T.’den, Muğla’nın Datça ilçesinde 160 bin dolar aldığı belirlenen şüpheli Kadir Bat (21) ile 250 Cumhuriyet altını aldığı saptanan Halil Katılmış da (20) evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri ve birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kuş, İlhan ile kuzeni Hüseyin Dağ, Kadir Bat ve Halil Katılmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.