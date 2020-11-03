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Emine Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı

4 yaşındaki Ayda'ya sağ olarak ulaşılmasıyla ilgili duygu dolu anlar yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım" dedi.