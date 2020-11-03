Emine Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı
4 yaşındaki Ayda'ya sağ olarak ulaşılmasıyla ilgili duygu dolu anlar yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım" dedi.
- AA
- 03.11.2020 - 11:57
- Güncelleme : 03.11.2020 - 12:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de 91 saat sonra Ayda bebeğin mucize kurtuluşuyla ilgili paylaşım yaptı.
Paylaşımında, Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılma fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum." ifadesini kullandı.
"HEPİMİZİ AĞLATTIN"
"Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın." diyen Erdoğan, tüm arama kurtarma çalışanlarına teşekkür etti.
91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ