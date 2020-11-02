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    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51

    İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saati, depremin meydana geldiği 14.51'de durdu.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:47
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    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51

    İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu.

    Manavkuyu bölgesinde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    ENKAZDAN ÇIKARILDI

    Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı.

    Saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.

    İzmir'de saatlerin durduğu an: 14.51 VİDEO

    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51 #1

    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51 #2

    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51 #3

    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51 #4

    Enkazdan çıkarılan çocuk saatinin durduğu an: 14.51 #5

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