Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki Levent Camii Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, dün Danıştay'da görülen ve kararı 15 gün içinde açıklanacak Ayasofya'nın statüsü vardı.

Ayasofya'yı cami olarak görmek isteyen Erdoğan, bu yönde talimat vermiş, AK Parti çalışmalara başlamıştı.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı.

KİMSENİN KARIŞMA HAKKI YOKTUR

"Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur. Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

Erdoğan, Ayasofya'ya müdahale edenleri eleştirdi VİDEO

EGEMENLİĞİMİZE SALDIRI

Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir. Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir.Ülkemize Ayasofya üzerinden yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef almaktadır. Biz ülkemizde Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz."