Tören öncesi hastaneyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete açılacak.

ÖNCE HAVADAN İNCELEDİ

Erdoğan, tören öncesi incelemelerine havadan başladı.

Daha sonra hastaneyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'ni inceledi FOTO GALERİ

"HAYALİM VE SEVDAM"

Şehir hastaneleri, özellikle koronavirüsle mücadele döneminde kilit rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hastaneleri "hayalim ve sevdam" olarak nitelendiriyor.

ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİ

Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra, nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.

Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'ni inceledi VİDEO

EN SON TEKNOLOJİ, NİTELİKLİ YATAK KAPASİTESİ

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan koronavirüs pandemi sürecinde de sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, mücadeleye, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı ve nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sunan sağlık üsleri arasında yer alıyor.

İLK ETAP, 20 NİSAN'DA HİZMETE BAŞLADI

Koronavirüs ile mücadele süresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı.

Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca koronavirüs hastalarına hizmet veriliyor.

DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.

Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

4 AYRI ACİL SERVİS

Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

GÜNLÜK ASGARİ 7 BİN HASTAYA HİZMET

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

500 ÖZELLİKLİ AMELİYAT KAPASİTESİ

725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip.

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

IORT İLK DEFA BAŞAKŞEHİR'DE KULLANILACAK

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak.

Öte yandan, "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.