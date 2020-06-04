Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin ile görüştü.

Milli voleybolcu olan Meltem Çetin, 16 yaşındayken başını duvara çarpması sonucu rahatsızlanarak yatalak kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise genç kızın annesiyle telefonda görüşerek, kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirmişti.

ERDOĞAN, MİLLİ SPORCUYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini belirtmişti.

Çetin, bugün ise annesi ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan, Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti