Erdoğan ve Aliyev 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni bir araya geldi
Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü.
- 09.08.2022 - 22:39
- Güncelleme : 09.08.2022 - 23:07
Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni gerçekleşti.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.
Basına kapalı görüştüler
AA'nın haberine göre, iki lider Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşme basına kapalı yapıldı.
Erdoğan ve Aliyev 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’nde bir araya geldi VİDEO