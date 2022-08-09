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    Erdoğan ve Aliyev 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni bir araya geldi

    Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü.
    • 09.08.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 23:07
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