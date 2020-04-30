Erdoğan'a normale dönüşte tedbirler hakkında rapor

Salgından sonra Türkiye konulu rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede başarılı adımların atılması sonrası vaka ve ölü sayılarında düşüş yaşanıyor..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamada da Türkiye'nin pik noktasına ulaşması yüzleri güldürdü.

Türkiye'ye artık, yaşanan bu gelişmeler sonrası normale dönüş planlarını konuşuyor...

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

Bu kapsamda bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 500 sayfalık bir rapor sunan 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verdiler.

SALGIN SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Hürriyet'te yer alan habere göre raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:

* Salgında personele psikososyal destek.

* Vefat eden hasta yakınlarına destek.

* İşe devamsızlıklar takip edilecek.

* Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.

* Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.

* İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.

* Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.

* Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.

* Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek.