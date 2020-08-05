Erdoğan'dan açıköğretim psikoloji kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK'e "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacaktır" şeklinde görüşünü bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

"AÇIKÖĞRETİM PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMLARININ KAPATILMASI DAHA YARARLI OLACAKTIR"

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.