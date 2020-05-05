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    Erdoğan'dan 'barolar ve odaların düzenlemesi' mesajı

    Erdoğan'dan 'barolar ve odaların düzenlemesi' mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 15:47
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    Erdoğan'dan 'barolar ve odaların düzenlemesi' mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu öncesi kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrası baroların yapılarının düzenlenmesine yönelik başlayan tartışmalar hakkında kritik açıklama yaptı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    ODALARA BAROLARA YENİ DÜZENLEME

    Meclis'te neticelenmeyi bekleyen çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır.

    Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslama yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Bunlardan birileri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarının belirlenmesidir.

    MECLİS'E EN KISA SÜREDE SUNULMALI

    Ankara Barosu'nun fütursuz saldırılarını gördük. Bu da bu düzenlemenin ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baro düzenlemesi mesajı İZLE

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