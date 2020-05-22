Dolar
6.795
0.1134%
Euro
7.4422
0.0497%
Altın
1726.55
-0.0468%
Borsa
102648.93
0.481%
G. Altın
377.03
-0.0434%
Bitcoin
62049.61
0.0645%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Erdoğan’dan Çerkes sürgünü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’den Çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
    • İHA
    • 22.05.2020 - 01:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erdoğan’dan Çerkes sürgünü paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    "ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Görüş Bildir