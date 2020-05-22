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Erdoğan’dan Çerkes sürgünü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’den Çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
- İHA
- 22.05.2020 - 01:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"ACILARINI PAYLAŞIYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.