Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Bulut'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan Twitter hesabından yayınladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Erdoğan mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.