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    • Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

    Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Bulut'un ailesine başsağlığı diledi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 20:55
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    Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı

     

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için baş sağlığı mesajı yayınladı.

    Erdoğan Twitter hesabından yayınladı.

    "MEKANI CENNET OLSUN"

    Erdoğan mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı #1

     

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