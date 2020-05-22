Erdoğan'ın Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemden fotoğraflar paylaştı.

"İLK GÜNDEN TİBAREN ÇEVREYE SAYGI DUYARAK ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK HAVA KADAR SU KADAR ÖNEMLİ"

İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.

"KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.