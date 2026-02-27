Ergan Dağı’nda teleski hattı tamamen kara gömüldü

Erzincan’da günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı, kentin önemli turizm noktalarından Ergan Dağı’nda etkisini artırdı. Munzur Dağları eteklerinde, 2 bin 970 metre rakımda yer alan merkezde özellikle 2. etapta bulunan T-Bar teleski hattı yoğun kar nedeniyle tamamen kara gömüldü.

Yapılan ölçümlerde teleski sisteminin bazı kısımlarında kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği belirlendi. Mekanik aksamın zarar görmemesi için ekiplerin sahada aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi.

ÖLÇÜM VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Yetkililer, bölgede kar ölçüm ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Yoğun yağışın kayak sezonu açısından sevindirici olduğu belirtilirken, pistlerde ve mekanik sistemlerde temizlik ile güvenlik çalışmalarına öncelik verildiği kaydedildi.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesinin beklendiği öğrenildi.