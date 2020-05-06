Suudi Arabistan’dan getirelerek yurtta karantina altına alınan 173 kişi, sürelerinin tamamlanmasının ardından çam ve ceviz fidesi hediye edilerek evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ederken, karantina süresinin tamamlayan kişiler ise tek tek evlerine uğurlanıyor.

Erzincan'da Suudi Arabistan’dan getirilen 173 Türk vatandaşının, KYK yurdundaki karantina süreci sona erdi.

ÇAM VE CEVİZ FİDESİ HEDİYE EDİLDİ

Karantina süresi dolan vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere otobüslerle yurttan ayrılırken, uğurlama merasiminde yurttan ayrılan vatandaşlara Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından, çam ve ceviz fidesi hediye edildi.

KYK yurdundan memleketine gitmek için ayrılan Ahmet Ağgün isimli vatandaş dta saz çalıp, türkü söyleyerek memleketine gitti.

Erzincan'da 173 kişinin karantina süresi tamamlandı ViDEO

"SECCADEYİ TORUNLARIMA ANLATMAK İÇİN ALDIM"

Yurttaki odalarda dağıtılan seccadeyi, çocuklarına, torunlarına yaşadıklarını anlatmak için anı amacıyla aldığını belirten İzzettin Akkar, "Namazlığı gelecek nesillerimize, torunlarımıza, bunu anlatmak için ve Erzincan'dan hatıra olması amacıyla aldım. Bu seccadeyi devletimizin yardımını her zaman anımsamak için aldım, görevlilere de söyleyip parasını vermek istedim ama almadılar. Çok teşekkür ederiz, çok memnun kaldık, hizmetler en iyi şekilde yapıldı. Görevliler en iyi şekilde görevlerini yaptı." dedi.