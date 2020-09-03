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    Erzincan'da kına gecesinde pandemi kuralları unutuldu

    Koronavirüs kriterlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine 900 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 08:54
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    Erzincan'da kına gecesinde pandemi kuralları unutuldu

    Erzincan’da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesine katılan bazı davetliler maske takmazken, bazıları ise halay çekerek sosyal mesafeyi dikkate almadı.

    Vakaların arttığı kentteki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından ise güvenlik birimleri inceleme başlattı.

    DÜĞÜN SAHİBİNE 900 TL CEZA

    Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

    Erzincan'da kına gecesinde pandemi kuralları unutuldu

    Erzincan da kına gecesinde pandemi kuralları unutuldu #1

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