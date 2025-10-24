Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 07:07
  • Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Depremin merkezi Palandöken ve derinliği 9,93 kilometreydi.
  • Şu ana kadar olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

