Mart 2026 emekli promosyon kampanyaları: Güncel banka promosyonları

Mart ayı itibarıyla güncellenen emekli maaşı banka promosyonları, milyonların gündeminde yerini aldı. Kamu ve özel bankalar kapsamında yeni promosyon ücretleri araştırılıyor. İşte, güncel promosyon tutarları ve kampanyalar...
Maaşını taşıyan emekli vatandaşlara "promosyon" ödemesi sağlayan bankalar, kampanyalarını aylık olarak güncelliyor.
Mart ayının ilk günlerinde ise yeni promosyon ücretleri merak konusu oldu.
Bankasını taşımak isteyen emekliler, "güncel promosyon ücretleri" ve "en yüksek promosyon veren banka" başlıklarına göz atıyor.
Kamu bankaları ve özel bankalar birbirinden farklı promosyon kampanyaları ile rekabeti arttırıyor.
Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi bankalar, yeni fırsatlarını duyurdu.
İşte, Mart 2026 güncel emekli maaşı promosyon tutarları...
MART 2026 KAMU BANKASI PROMOSYONLARI
Ziraat Bankası - Maaş tutarına göre 5.000 - 12.000 TL arası promosyon
Halkbank - 8.000 – 12.000 TL civarında promosyon
Vakıfbank - 12.000 - 18.000 TL'ye varan promosyon ve ek kazanç
ÖZEL BANKALAR MART 2026 PROMOSYONLARI
QNB Finansbank – 8.500 TL – 20.000 TL ana promosyon; ek şartlarla daha yüksek fırsatlar
Akbank – 15.000 TL ana promosyon; ek avantajlarla artan ödeme imkanı
Yapı Kredi – 30.000 TL’ye varan promosyon fırsatı
Garanti BBVA – 15.000 TL’ye kadar promosyon; ek şartlarla artış
ING Bank – 6.250 TL – 15.000 TL arası promosyon; ek kampanyalarla daha yüksek tutar
DenizBank – 12.000 TL ana promosyon; ek koşullarla daha fazla ödeme
TEB – 21.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı