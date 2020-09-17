Erzurum'da 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi

Erzurum'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Esmanur Kartal, hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönlendirme biriminde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal, geçen ay rahatsızlanması üzerine babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFTI

Doğuştan bağışıklık sistemi düşük olduğu için her ay hastanede tedavi gören Esmanur'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, KURTARILAMADI

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 10 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Esmanur, 13 Eylül'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esmanur Kartal, merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

"O BİR MELEKTİ"

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Kovid-19'a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.