Erzurum'da 'Aziziye Destanı'nın 148. yılı' için yürüyüş düzenlendi

Erzurumlular Aziziye Destanı'nın 148. yılında "ecdada saygı" için yürüdü...

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Top Dağı'ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.

"VATANINI VE MİLLETİNİ SEVEN YETİŞSİN"

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihte olduğu gibi camilerde "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

VATANDAŞLAR SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÜRÜDÜ

Vatandaşlar, sabah namazı sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dua etti.

Çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu kalabalık, daha sonra sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyalarına yürüdü.

Asker ve polisin de katılım sağladığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı yapıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Yürüyüşte bazı vatandaşlar, o günün ruhunu yaşayabilmek adına tabyaya tepeleri aşarak ulaştı.

Tabyada, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edildi.

NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET

Rus ve Ermeni kuvvetlerine karşı mücadele edilen tabyaları gezen vatandaşlar, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret etti.

Çocuklar tarafından Nene Hatun'un evlatlarıyla konuşması canlandırıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyalarına yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

"BURADA OLDUKÇA ÇETİN VE KANLI BİR MÜCADELE NETİCESİNDE RUSLAR İKİ TABYAYI ELE GEÇİRİYOR"

Rusların gece saldırmasıyla çatışmaların başladığını hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada oldukça çetin ve kanlı mücadeleler neticesinde Ruslar iki tabyayı ele geçiriyorlar. Üçüncü tabyaya saldırdıklarında Yarbay Bahri Bey'in savunmasıyla karşılaşıyorlar. Kendisi de yaralı olmasına rağmen sabaha kadar büyük bir mücadeleyi fedakarlıkla sürdürüyor. Aziziye Tabyalarına Rusların hücum ettiklerini duyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa hemen Mecidiye Tabyalarına geliyor ve yapılacak olan taarruzu planlamaya başlıyor."

"TARİHİMİZİN ALTIN SAYFALARINDAN BİRİNİ TEŞKL EDİYOR"

Taarruza vatandaşların da dahil olduğunu anımsatan Çiftçi, şunları anlattı:

"Gece boyunca top ve silah seslerini duyan Erzurumlular, bir mücadele olduğunu işitiyor. Sabah namazından sonra Ayaz Paşa Camisi'nin müezzini tabyalarda mücadele olduğunu duyurduktan sonra yiğit Erzurumlular tabyalara doğru yürüyüşe geçiyor. Kadın ve erkekler ellerine ne geçiriyorsa hepsi birleşip tabyalardaki askerin yardımına koşuyorlar. Nihayetinde askerimiz ve halkımızın yoğun mücadeleleriyle tabyalar tekrar elimize geçiyor. Mülk-i İslam'ın kilidi Erzurum'un Aziziye Tabyalarındaki mücadelesi tarihimizin altın sayfalarından birini teşkil ediyor. Biz de her yıl 9 Kasım'da ecdadımızın verdiği mücadeleyi hatırlayalım, onları rahmetle minnetle analım diye tabyalara yürüyoruz. Asker, öğrenci, polis, yaşlı, genç hep birlikte yürüyoruz. Geçmişte mücadele eden 500 Erzurumlu şehidimize ve Nene Hatun'a rahmet diliyorum."

Yürüyüşe, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, askerler, polisler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda tabyaların temizlik ve bakımını gerçekleştiren kamu kurumlarına da teşekkür plaketi verildi.