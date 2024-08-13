Erzurum'da çocuk parkında maket uçak cayır cayır yandı

İHA
Erzurum'un Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın bir anda maket uçağı alev topuna döndürdü.
Yerleşim alanı ve çamlığa yakın bir bölgede çıkan yangın korkuttu. Yoğun bir dumana da sebep olan yangın, kentin bir çok yerinde görüldü.
GERİYE MAKET UÇAĞIN KÜLLERİ KALDI
Yangının parkta bulunan uçak maketinin henüz nedeni bilinmeyen şekilde yanması sonucu çıktığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından geriye uçak maketinin külleri kaldı.
Polis yangınla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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