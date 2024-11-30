AA & Ensonhaber
Erzurum'da yoğun kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da ciddi derecede düştü.
Soğuk havanın etkisiyle camlar ve şadırvanlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
EKSİ 20 DERECE
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, gece sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü.
Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor.
BUZ SARKITLARININ BOYU 3 METREYİ BULUYOR
Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor.
Boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor.
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