Testi pozitif çıkan 80 yaşındaki kadın, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı yaşlı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret etti.

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde bir gün önce hastanede koronavirüs testi veren 80 yaşındaki Semiha U.'nun sonuçları pozitif olarak açıklandı.

Yakınları yaşlı kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi.

Elinde çantası ve bastonuyla sokakta yürüyen Semiha U.'yu polisler ikna etmeye çalıştı. Ambulansa binmeyeceğini, taksi tutup evine gideceğini söyleyen U.'ya polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın? Taksici öldü diyelim senin yüzünden. Onun vebaline girebilecek misin?” diye sordu.

“ALLAH RIZASI İÇİN BİZİMLE GEL”

Sokakta yürümeye devam eden U.'nun yanına bu kez ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ambulansa binmesini istediği kadın, cebinden çıkardığı parasını göstererek taksiyle gideceğini yeniledi. Sağlıkçılardan yakınlarının aranmasını isteyen U., görevlilerin ‘testin pozitif çıkmış’ uyarısına aldırmadı.

"Benim Allah'a şükür hastalığım yok, bir şeyim yok" diyen Semiha U.’ya polis memuru "Seni tedavi ettirmemiz lazım. Sokakta tek başına olmaz" diye karşılık verdi.

Bütün ikna çabalarına 'Of' diye karşılık veren yaşlı kadını polis memuru son kez "Allah rızası için bizimle gel, kurban olayım sana." diyerek ikna etmeye çalıştı.

Erzurum'da koronalı kadın, ambulansa binmemek için 1,5 saat direndi VİDEO

ALMANYA’DAKİ KIZIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süre ikna çalışmalarına karşılık vermeyen Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı.

Bu sırada yaşlı kadının kızıyla görüşen ambulans doktoru, annesiyle sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

SONUNDA İKNA OLDU

Ambulans doktoru telefon görüşmesinde U.'nun karantina şartları gereği bir eve götürülmesi gerektiğini söyledi.

Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa binerek yakınlarının evine götürülmeyi kabul etti.