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Erzurum'da mayısta karla mücadele
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 8 mahalleyi ulaşıma açtı.
- AA
- 11.05.2020 - 00:51
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.
8 MAHALLENİN YOLU TEMİZLENDİ
İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.