Dolar
7.0798
-0.0564%
Euro
7.6771
-0.0871%
Altın
1701.7
-0.051%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
387.949
-0.0198%
Bitcoin
62145.42
-12.9069%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Erzurum'da mayısta karla mücadele

    Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 8 mahalleyi ulaşıma açtı.
    • AA
    • 11.05.2020 - 00:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erzurum'da mayısta karla mücadele

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.

    8 MAHALLENİN YOLU TEMİZLENDİ

    İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.

    Görüş Bildir