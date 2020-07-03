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    Erzurum'da yıldırım düşmesi: 1 ölü 4 yaralı

    Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 22:30
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    Erzurum'da yıldırım düşmesi: 1 ölü 4 yaralı #1

    Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda gezen iki kardeş Yücel ve İzzet Kurt'a yıldırım isabet etti.

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden İzzet Kurt (21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Durumu ağır olan Yücel Kurt da burada yapılan müdahalenin ardından, Erzurum'a sevk edildi.

    BAŞKA BİR MAHALLEDE DE DAHA YAŞANDI

    Öte yandan, aynı saatlerde Çamlıkale Mahallesinde açık alanda gezen İslam Arslan, Fırat Köse ve İlbay Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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