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Esad'ın Rus heyeti karşılama heyecanı

Esad'ın Rus heyeti karşılama heyecanı

Esad ile görüşme yapmak için 8 yıl sonra Suriye'ye giden Lavrov'u kapıda Esad, el pençe karşıladı.