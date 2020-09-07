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    Esad'ın Rus heyeti karşılama heyecanı

    Esad'ın Rus heyeti karşılama heyecanı

    Esad ile görüşme yapmak için 8 yıl sonra Suriye'ye giden Lavrov'u kapıda Esad, el pençe karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 17:10
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeler yapmak için Şam’a gitti.

    Bu, Rusya Dışişleri Bakanı’nın Suriye’yi sekiz yıldan beri ilk ziyaret edişi.

    Lavrov Suriye'ye son olarak 2012’de ziyaret etmişti.

    ESAD'IN HEYECANI

    Rus heyetini kapıda Beşar Esad karşıladı. Esad'ın Lavrov karşısında el pençe durması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Esad'ın Rus heyeti karşılama heyecanı İZLE

    Esad ın Rus heyeti karşılama heyecanı #1

    Esad ın Rus heyeti karşılama heyecanı #2

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