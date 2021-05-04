Esenler'de 5 taksicinin gözaltına alındığı müşteri alma kavgası kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesi Taşocağı Caddesi üzerindeki Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi.

Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenler'de taksicilerin müşteri kavgası ViDEO