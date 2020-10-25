İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın ise tahliye edildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta binanın çatısında yangın-Video

ALEVLER YAKIN İLÇELERDEN GÖRÜLDÜ

Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.