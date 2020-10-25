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    Esenyurt'ta binanın çatısında yangın

    İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 01:36
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 01:57
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    Esenyurt'ta binanın çatısında yangın

    İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

    BİNA TAHLİYE EDİLDİ

    Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın ise tahliye edildiği öğrenildi.

    Esenyurt'ta binanın çatısında yangın-Video

    Esenyurt ta binanın çatısında yangın #1

    ALEVLER YAKIN İLÇELERDEN GÖRÜLDÜ

    Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Esenyurt ta binanın çatısında yangın #2

    Esenyurt ta binanın çatısında yangın #3

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