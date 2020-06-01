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- Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 yolcu çıktı
Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 yolcu çıktı
- DHA
- 01.06.2020 - 11:34
İstanbul'da emniyet müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetimlere devam ediyor.
Esenyurt'ta denetim yapan ekipler, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen 3 yolcu minibüsünü durdurdu. Durdurulan 3 minibüste ise en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.
BİR MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI
'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.
Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.
Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
"SADECE 7 KİŞİYLE Mİ SEFERE ÇIKILSIN"
Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu.
Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.