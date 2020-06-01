Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 yolcu çıktı

Denetim sırasında fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförüne para cezası uygulandı.

İstanbul'da emniyet müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetimlere devam ediyor.

Esenyurt'ta denetim yapan ekipler, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen 3 yolcu minibüsünü durdurdu. Durdurulan 3 minibüste ise en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.

BİR MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI

'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

"SADECE 7 KİŞİYLE Mİ SEFERE ÇIKILSIN"

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu.

Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.