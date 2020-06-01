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    Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 yolcu çıktı

    Denetim sırasında fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförüne para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 11:34
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    Esenyurt'ta denetime takılan minibüsten 35 yolcu çıktı

    İstanbul'da emniyet müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetimlere devam ediyor.

    Esenyurt'ta denetim yapan ekipler, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen 3 yolcu minibüsünü durdurdu. Durdurulan 3 minibüste ise en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.

    BİR MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI

    'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

    Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

    Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

    "SADECE 7 KİŞİYLE Mİ SEFERE ÇIKILSIN"

    Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu.

    Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

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