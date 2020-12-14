Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesildi

Esenyurt'ta trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa dolu çıktı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Uygulama Ekipleri tarafından Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam etti.

At arda durdurulan 3 minibüste de manzara değişmedi.

Fazla ve sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüs sürücülerine 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

"UYARINCA AL PARANI İN DİYORLAR"

Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar, minibüslerde her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, "Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar." dedi.

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"HERKES HAKLI"

Sosyal mesafesiz şekilde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü ise "Yollarda indirmiyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes haklı." diye konuştu.