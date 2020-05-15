Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüsçülere ceza

Korona tedbirleri kapsamında yüzde elli kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförüne para cezası uygulanırken, yolcular da bu durumdan şikayet etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, polis ekiplerinin denetimi sırasında, 3 minibüsün tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu bulunduğu belirlendi.

SÜRÜCÜLERE 3 BİN LİRA CEZA

Bir minibüste dışarı çıkmaları yasak olan bir bebeğin de bebek arabasında taşındığı göze çarparken, bu minibüslerin şoförlerine 3 bin 284'er lira ceza kesildi.

YOLCULAR DA ŞİKAYETÇİ

Yolcular koronavirüs tehlikesinin farkında olduklarını, uyarılarının şoförler tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Bir yolcu minibüs şoförü ile tartıştığını kendisine, "Cezayı ben ödüyorum sen mi ödüyorsun?" dediğini belirterek, "Ona, 3 lira kazanacağın parayla sağlığımla oynayamazsın' dedim. Az önce aradım yine şikayet ettim." dedi.

"'FAZLA YOLCU ALIR CEZA ÖDERİM' DİYOR"

Bir başka minibüste bulunan evlerine dönen iki sağlık personeli de CİMER'e defalarca minibüs şoförlerini şikayet ettiklerini belirtirken, "Şoförler, fazla yolcu alırım ceza öderim' diyor. Oturarak gitmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok sayıda ayakta yolcu alıyorlar." dedi.