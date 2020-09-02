Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı

Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı

Saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı.

İstanbul'da Esenyurt Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı iki görevli Sultaniye Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi.

ÇEVREDEKİLER KARŞI ÇIKTI

Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı.

Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de görevlerini yaptıklarını söylediler.

İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı İZLE

SANDALYE İLE SALDIRI

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi.

Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı.

Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

















