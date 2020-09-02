Dolar
7.3755
0.1072%
Euro
8.7578
-0.2278%
Altın
1966
-0.2268%
Borsa
1084.88
-0.0285%
G. Altın
465.672
-0.2142%
Bitcoin
86400.25
-2.3675%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı

    Saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 11:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı

    İstanbul'da Esenyurt Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı iki görevli  Sultaniye Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi.

    ÇEVREDEKİLER KARŞI ÇIKTI

    Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak  saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı.

    Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de  görevlerini yaptıklarını söylediler.

    İşportacıyı korumak için işini yapan zabıtaya saldırı İZLE

    SANDALYE İLE SALDIRI

    Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi.

    Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı.

    Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı #1

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı #2

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı #3

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı #4

    Esenyurt’ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalye ile saldırı #5

    Görüş Bildir