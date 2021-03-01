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    Esenyurt'ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor

    Esenyurt'ta kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 12:41
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    Esenyurt'ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta kaçak diş muayenehanesinin işletildiği bilgisine ulaştı.

    Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

    Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor, hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belgeleri kontrol edilen işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

    Yapılan aramalarda ise 2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

    İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

    İş yerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kaçak diş muayenesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt'ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor VİDEO

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #1

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #2

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #3

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #4

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #5

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #6

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #7

    Esenyurt ta kaçak muayeneler tek tek tespit ediliyor #8

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