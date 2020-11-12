Esenyurt'ta kokoreççi görünümlü pavyona baskın

Esenyurt'ta kokoreç satılan iş yerine günün farklı saatlerinde girip çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine yapılan baskında, alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi hakkında yapılan ihbar üzerine polis ekipleri baskın yaptı.

Zabıtalar ile birlikte kokoreççiye giren ekipler, dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatıldığını, müzik yayını yapıldığını, içeride kadın ve erkeklerin birlikte alkol tükettiği bir pavyon olduğunu belirledi.

MÜHÜRLENİP PARA CEZASI KESİLDİ

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, iş yerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti. Öte yandan, çevrede oturanlar ve iş yerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

Kokoreççi görünümlü pavyon VİDEO