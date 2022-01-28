Esenyurt'ta operatör, sokağındaki karları kendi aracıyla temizledi

Kar yağışının ardından kapanan yollar vatandaşı çileden çıkarırken, bir iş makinesi operatörü, oturduğu sokağı kendi aracıyla kardan temizledi. Operatörü gören teşekkür etti.

İstanbul’da pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu.

Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi 661. Sokak'ta ikamet eden iş makinesi operatörü Müjdat Çınar da evinin önünde iş makinesiyle kar temizleme çalışması yaptı.

“ARAÇ TRAFİĞİNE AÇTIK, YAYALARIN YOLUNU AÇTIK”

Oturduğu sokağı temizlemek istediğini anlatan Çınar, “Allah rızası için sokağımızın karını küredik, yolunu açtık hem akrabalarımız hem komşularımız rahat etsin diye. Araç trafiğine açtık, yayaların yolunu açtık. Burayı açarken yan taraftaki sokaktan bir dostumuz rica etti, aracı yolda kalmış. Onun için de yolu açtık.” diye konuştu.

GÖREN TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalle sakinlerinden Cengiz Yılmaz da Çınar'a, sokağı temizlediği için teşekkür etti.