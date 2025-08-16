Eski milli güreşçi Hüseyin İldem, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli güreşçi Hüseyin İldem, İstanbul'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez Türkiye'yi temsil eden, milli takımlarda yüzlerce kez mindere çıkarak onlarca madalya kazanan ve milli takım antrenörlüğü görevlerini yürüten İldem'in cenazesi, dün İstanbul Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Esenli köyüne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Esenli Köyü Cemevi'nde düzenlenen cenaze programına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kendisi gibi milli güreşçi olan çocukları Cenk İldem ve Kansu İldem ile yakınları, güreş camiası temsilcileri ve köylüleri katıldı.

Cemevinde edilen dua sonrasında İldem'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

"GÜREŞ CAMİAMIZ İÇİN ÜZÜCÜ BİR HABER OLDU"

Hüseyin İldem'in cenaze töreni sonrası konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, üzgün olduklarını belirterek, "Camia olarak üzgünüz. Bizim için üzücü bir haber oldu. Duyduğumuzda inanamadık. Hüseyin Hocam, Türk güreşine önemli katkılar sunmuş, önemli madalyalar kazanmış, önemli sporcular yetiştirmiş bir hocamız. Aynı zamanda evlatları Cenk ve Kansu İldem ülkemize çok büyük şampiyonluklar, sayısız madalyalar kazandırmış iki tane aslan gibi evladı. Bizim için çok önemli bir değerdi. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyoruz. Onu en çok yakınları anlar ama camia olarak biz de bu acıyı hissediyoruz. Biz de İldem Ailesi'nin her zaman yanındayız. Köyünde defin işlemi yapıldı. Bizim de camia olarak bu günlerde birlik olmamız, kenetlenmemiz lazım. Bugün hocamızı defnettik, başımız sağ olsun." diye konuştu.