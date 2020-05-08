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    Eskişehir'de, 27 hırsızlık kaydı bulunan kadın yakalandı

    Girdiği bir evden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 23 yaşındaki Yonca Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 18:39
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    Eskişehir'de, 27 hırsızlık kaydı bulunan kadın yakalandı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde, Ö.N.'nin evine giren bir hırsız, 55 bin lira değerindeki ziynet eşyaları çalıp kaçtı.

    Hırsızlık olayının üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 23 yaşındaki Yonca Y. olduğunu belirledi.

    27 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Yonca Y.'nin, 27 ayrı hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunduğu belirlendi.

    Yonca Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklandı.

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