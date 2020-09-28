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    Eskişehir'de bir kadın eşinin kardeşini öldürdü

    Eskişehir'de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 15:18
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    Eskişehir'de bir kadın eşinin kardeşini öldürdü

     

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde, 4 çocuk annesi Müjde D., dini nikahlı eşi Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe ile tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Müjde D., mutfaktan aldığı bıçağı İsmail Efe’nin göğsüne sapladı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Efe, ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İsmail Efe, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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    122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

    Gözaltına alınan Müjde D., önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne; işlemlerinin tamamlanmasının ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü.

    Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.’nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi.

    Soruşturma sürüyor.


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