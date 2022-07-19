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    Eskişehir'de elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

    Eskişehir'de yolun sağında park halinde bulunan bir otomobilin açılan kapısına çarparak yola devrilen ve kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
    • 19.07.2022 - 18:04
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    Eskişehir'de elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

    Eskişehir'in Taşköprü Caddesi’nde meydana gelen olayda, Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağına park edilen 10 ES 288 plakalı otomobilin sahibi Serkan T. tarafından açılan kapısına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kamyonun önüne devrildi

    Çarpmanın etkisiyle Süleyman B. kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı şeritten gelen Yücel H.’nin kullandığı 26 VD 678 plakalı kamyonun önüne devrildi.

    Kamyon sürücüsü Yücel H.’nin 11 metrelik frenine rağmen Süleyman B., kamyonun altında kalmaktan kurtulamadı.

    Eskişehir de elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı #1

    Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'da yer alan habere göre, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, kamyonun sol ön tekerinin üzerinden geçtiği elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman B., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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