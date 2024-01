Eskişehir’de gencin motosiklet aşkı pes dedirtti! Motor üstünde tıraş oldu Motosiklet tutkunu genç, aracın yolcu kısmına berberini alarak seyir halindeyken saç tıraş oldu. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskişehir’de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Genç adamın motor sevgisi ‘yok artık’ dedirtti.

Motor kullanmayı çok seven ve kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Emre Tunç, motosiklet aşkını göstermek için farklı bir yöntem seçti.

Tunç, berberini arkasına alarak seyir halinde saç tıraşı oldu.

"Berberim arkama bindi"

O anları arkadaşlarına çektirerek sosyal medya hesabından da paylaştı. Tehlikeye yol açan paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tunç paylaşımının ardından, “Berberim arkama bindi, ‘Sen devam et, ben arkadan tıraş edeceğim’ dedi. Motosiklet sevgimi böyle vurgulamak istedim.” ifadelerini kullandı.

“Kontağı çevirdikten sonra her şey değişiyor benim için”

Motosiklet sevgisini ilginç bir yolla vurgulamak isteyen genç, çektiği video hakkında konuştu.

“Motosiklet benim için aşk. Üstüne binince her şeyi unutuyorum. Evimin içine olsun, dışarıya olsun her yere onunla gidesim geliyor. Bir yere gitmek için motosiklet sürmüyorum, motosiklet sürmek için bir yere gidiyorum. İlk başta kuryelikle başladım. Gece gündüz çalıştım, kendime bir motosiklet aldım. Durumum vardı ama kendi çabamla almak istedim. O apayrı bir duygu zaten. Çalışıyorum, yoruluyorum, eve gidiyorum ama şu kontağı çevirdikten sonra her şey değişiyor benim için. O videoyu da motosiklet sevgimi yakınlarıma ve sosyal medyada beni izleyenlere göstermek için çektim. Motorla her şeyin yapılabileceğini göstermek istedim. Kötü eleştiri almadım ama hep sıra dışı yorumlar aldım. Motivasyon olarak bana çok iyi geldi. Benim açımdan devamı gelecek diye umuyorum. Berberim arkama bindi, ‘Sen devam et, ben arkadan tıraş edeceğim’ dedi. Aslında ahım şahım bir tıraş yapmadı. O göstermelik bir şeydi ama yine de vurgulamak istediğimi vurguladım. Videoyu trafiğin çok yoğun olmadığı bir sokak arasında çektik. Tehlikeli bir durum olmadı.”

"Müşteriler motosiklet üzerinde tıraş olmak istiyor"

Emre Tunç’u motosiklet üzerinde tıraş eden berber Onur Uçar ise aldığı yorumlarla alakalı, “Emre arkadaşımız salonumuza gelerek bir video fikri olduğunu söyledi. Ben de neden olmasın dedim. Trafiğin olmadığı müsait bir yere geçtik. Tabii önceliğimiz güvenlik oldu. Yanımızda başka arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber bu videoyu üretmiş olduk. Emre arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyorum. Tabii bu video patladı. Gelen müşteriler, ‘Bizi ne zaman motosiklet üstünde tıraş edeceksin, gemi gibi başka yerlerde de tıraş yapıyor musun?’ gibi sorular sormaya başladı. Yani güzel bir tepki aldık. Düşük sürat çok önemliydi. Zaten o videoda tıraş bitmişti, sadece video için göstermelik bir şekilde olabildiğince minimum riskle çekim yaptık.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)