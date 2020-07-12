Eskişehir'de silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 1'i kadın 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

ARAMALARDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 51 adet 9 milimetre dolu fişek, 17 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet telsiz, 1 adet elektroşok cihazı, 14 adet namlu yapımında kullanılan demir aparat, 14 adet icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinası, kumpas, keski, numaratör, mengene ve benzeri silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1'i kadın 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.