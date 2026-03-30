Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi

Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Manisa'nın Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'nde İ.Z. (59) idaresindeki kamyonet, Murat Erikçi'nin (31) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada yaralanan Erikçi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü İ.Z., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
